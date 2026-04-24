内外装をスポーティにアップグレード例年、年明け1月に開催され国内外から多くの来場者が押し寄せるカスタムの祭典「東京オートサロン」。その会場ではカスタムカーはもちろん、メーカー各社から様々な新型モデルが初公開されます。【画像】超カッコいい！ これがスバルの特別仕様車「インプレッサSTIパフォーマンス」です！ 画像で見る（25枚）2026年1月9日から11日にかけて幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」