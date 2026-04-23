池田ダム上流でまとまった雨が降り、吉野川水系でおこなわれていた取水制限は4月23日、一時的に解除されました。吉野川水系の池田ダム上流域では、23日午前0時の降り始めから午後4時までに、54.2ミリのまとまった雨が降りました。このため、国や四国4県などでつくる吉野川水系水利用連絡協議会では、4月17日から実施している第一次取水制限を、23日の午前9時、一時的に解除しました。池田ダムの上流にある、早明浦ダムの貯水率は85