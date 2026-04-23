芦屋の人気洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」の新たな試み！ 国産フルーツのメッカ・山梨県産果実の“真の美味しさ”を世界に届けるべくアンリ・シャルパンティエと同県がコラボしたプロジェクト「日本豊穣プロジェクト」が始動。そして、その第一弾商品として生まれた「ゴールデン富士シャインマスカットマドレーヌ〜山梨・ワイナリー仕立て〜」が発売された。なんとこちら、使用しているシャインマスカットがものすご