【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』 が、5月15日より全国の映画館にて公開。このたび、本作の【SCREENX】＆【4DX】スペシャルビジュアル、および【SCREENX】予告映像が解禁された。 ■「日本公開が決まって本当にうれしい！」「予告編を観ただけで泣きそう」 『Stray Kids : The dominATE Experience』は、Stray K