6日の試合後には選手とファンが触れ合える交流イベント用意日本ハムは23日、2軍本拠地・鎌ケ谷スタジアムで5月4〜6日に行われるファーム・リーグ、DeNA戦で、子どもたちがわくわく楽しめるスペシャルイベント「鎌スタ☆キッズボールパーク」を開催すると発表した。今年はファームマスコット「C・B（愛称カビー）」が20周年を迎えることから、そのお祝いをシリーズ化して実施する。4日には先着3800人の来場者に「エスコンフィー