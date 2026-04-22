初回1死で毛利から長打を放つも…開始5球で途中交代■ロッテ ー オリックス（22日・ZOZOマリンスタジアム）オリックス・大城滉二内野手にアクシデントが発生した。初回1死から帰塁した際に足を痛めたようで、交代が告げられた。場内は騒然とした。初回の第1打席。1死走者なしの場面で、大城は毛利海大投手から快音を飛ばし、二塁まで到達した。三塁を一度狙うもすぐに帰塁。その時だった。足をくじいたのか、塁上で苦悶の表情