53戦連続出塁は球団歴代2位タイ、アジア出身選手で歴代1位に【MLB】ジャイアンツ 3ー1 ドジャース（日本時間22日・サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、7回の遊撃内野安打で球団歴代2位に並ぶ53試合連続出塁をマークした。山本由伸投手は7回6安打3失点で2敗目を喫した。チームは3連勝のパドレスに並ばれて同率首位となった。足で快記録