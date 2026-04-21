【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが8thシングル「PULSE」のリリースを記念して、レギュラーラジオ番組『From INI』）と連動した公開収録イベント開催した。 ■ニューシングル「PULSE」の全曲紹介や制作の裏話も 『From INI』は、メンバーがリスナーの悩みや相談に答えたり、個性を生かしたコーナーなどで“今”のINIをより身近に感じられる冠ラジオ番組。毎週金曜25時