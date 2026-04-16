キムの今季1号に韓国メディアが注目【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）豪快弾を放った“韓国逸材”の心境を母国メディアが代弁した。ドジャースのキム・ヘソン内野手は15日（日本時間16日）、本拠地で行われたメッツ戦に「8番・遊撃」で先発出場。2回に先制となる今季初アーチを放った。韓国記者は「デーブ・ロバーツ監督に実力を見せつけた」と称えた。キムは2回2死二塁で迎えた第1打席で、相手右