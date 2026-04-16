ロッテの5回の攻撃で発生した■ロッテ ー 日本ハム（16日・ZOZOマリン）16日にZOZOマリンスタジアムで行われたロッテー日本ハム戦で前代未聞の珍事が発生した。5回のロッテの攻撃で相手の送球が、スライディングしようとした走者の足に直撃。綺麗に“蹴られた”ボールが三塁コーチャーズボックスを担当する伊志嶺翔大外野守備・走塁コーチのお腹にめり込む、というプレーが起こった。まるでサッカーのようだった。5回、1死一塁