【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESのジェシー（以下、JESSE）が出演するロッテ“クーリッシュ”の新TVCM『瞬間爽快感』篇が、4月21日より全国でオンエア開始となる。このたび、TVCMとメイキング映像が公開された。 ■新TVCMストーリー 今回のTVCMは、JESSEが“クーリッシュ”を飲むと、体全体に一瞬で爽快感が駆け巡り、その爽快な気分のまま高速で走り抜け、最後はなんと南極