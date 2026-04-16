災害時に通常の靴で行動すると、ガラス片や金属片を踏むことによって怪我をする恐れがあるため、とても危険だと言われています。防災シューズを用意するのがベストですが、履き慣れた靴で手軽に対策できたらいいのに…そんな願いを叶えてくれるインソールをダイソーで発見しました。1つ持っておくと安心です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：防災用インソール価格：￥550（税込）サイズ（約）：26.5cm販売ショップ：ダイ