大谷翔平が5年ぶりに封印したリアル二刀流【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）想定外の発表に困惑が広がった。ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地で行われるメッツ戦に先発登板。今季3度目の先発マウンドとなるが、発表されたスタメンの1番から9番に大谷の名前はなかった。発表直後から「え!?まじ？」「間違いじゃないよね」と混乱する日本ファンが目立った。この日も「1番・投手