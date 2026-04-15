敵地でのソフトバンク戦■ソフトバンク ー 楽天（15日・みずほPayPayドーム）楽天・鈴木翔天投手が15日、みずほPayPayドームでのソフトバンク戦に救援で登板し、8回の登板中に異変が発覚し、緊急降板した。西垣が急遽、マウンドに上がった。1点リードの8回に登板した鈴木翔は先頭から2者連続三振と快調にアウトを重ねたが、栗原への3球目を投げ終えた後にトレーナーがマウンドへ。1度はプレーを続行したが、その後2球を投げフ