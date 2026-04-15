日本ハムの孫易磊は6回2失点も7奪三振の力投15日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦4試合が行われた。楽天は10-1でヤクルトに大勝し8連勝を飾った。2回に先制すると、3回には金子京介内野手の2号満塁本塁打などで一挙6得点。先発の伊藤樹投手は、要所を締める投球で6回2安打無失点と好投した。金子は2安打6打点の活躍を見せた。西武は3-2でDeNAとの接戦を制した。先発した育成2年目の佐藤爽投手は、5イニング連続で3者凡退