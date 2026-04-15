僕はコウスケです。会社の先輩だったタカマツさん（レナ）はとても面倒見がよくて、いわゆる「姉御肌」な人。それもそのはず、実際に妹さんがいると聞きました。ひょんなことからその妹さん（アリサ）を紹介してもらい、僕たちはお付き合いの末に結婚することに。結婚式ではタカマツさんが誰よりも幸せそうにしていたのをよく覚えています。やがてタカマツさんとアリサは同時期に妊娠をして、僕たちは同じ年齢の子どもを授かりまし