開幕16試合で8HRは球団5人目の偉業【MLB】ガーディアンズ 9ー3 カージナルス（日本時間14日・セントルイス）この打棒は本物か。カージナルスのジョーダン・ウォーカー外野手が13日（日本時間14日）、本拠地でのガーディアンズ戦でメジャートップとなる今季8号をマークした。ドジャース・大谷翔平投手に“倍差”をつける好スタート。早くも地元ファンからはMVPを推す声が上がっている。1-6とリードを許した6回だった。右腕ウィ