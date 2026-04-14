実演でひも解く“変態打ち”の技術と理論13日に公開されたパーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き supported by ナッシュ」に、楽天で活躍した銀次氏が出演した。今季、見事な“変態打ち”で魅せた2選手をピックアップし、実演を交えて解説した。番組後半、現役時代は巧みなバットコントロールで数々の悪球をヒットにし、打撃技術を“変態打ち”とも呼ばれていた銀次氏が、“変態的プレー”をピッ