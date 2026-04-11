日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。敵だらけの地で女性だけの傭兵部隊が救出作戦に挑む！『ダーティ・エンジェルズ』評点：★3.5点（5点満点）看板に偽りなしの、誠実なジャンル映画© 2024 DIRTY ANGELS PRODUCTIONS, INC.ジャンル映画は常に「お約束」の上に成り立つ。ホラー映画にはホラー映画の「お約束」があり、コメディ映画にはコメディ映画の、