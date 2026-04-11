FLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社は、対面コミュニケーションをより自然かつ快適にする新しい翻訳デバイス「iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機」を、2026年4月6日（月）より正式販売を開始した。本製品は、相手に端末を渡さない「デュアルスクリーン」、通信環境に左右されない「強力なオフライン翻訳」、騒音下でも安心の「ノイズキャンセリング＆高精度翻訳」 を特長とした、次世代のAI翻訳機。海外商談やインバウンド対応、