iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機 / たためば収納ワゴンになる、2WAY家具【まとめ記事】
FLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社は、対面コミュニケーションをより自然かつ快適にする新しい翻訳デバイス「iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機」を、2026年4月6日（月）より正式販売を開始した。本製品は、相手に端末を渡さない「デュアルスクリーン」、通信環境に左右されない「強力なオフライン翻訳」、騒音下でも安心の「ノイズキャンセリング＆高精度翻訳」 を特長とした、次世代のAI翻訳機。海外商談やインバウンド対応、国際イベント、旅行など、さまざまなシーンにおいて、言葉の壁を越えた自然なコミュニケーションをサポートする。
「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムールは、『たたむデスク ワゴンタイプ』の販売を開始した。人気の「たたむデスク」シリーズから、収納力と機動性をプラスしたワゴンタイプが新登場した。普段はオシャレに魅せるマガジンラックとして空間になじみ、必要な時にはパッと広げてワークデスクに早変わり。スぺパな暮らしに最適な2WAY家具だ。
■収納もデスクも、これ一台！たためば収納ワゴンになる、2WAY家具
「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムールは、『たたむデスク ワゴンタイプ』の販売を開始した。人気の「たたむデスク」シリーズから、収納力と機動性をプラスしたワゴンタイプが新登場した。普段はオシャレに魅せるマガジンラックとして空間になじみ、必要な時にはパッと広げてワークデスクに早変わり。スぺパな暮らしに最適な2WAY家具だ。
■AIで言葉の壁を越える！「iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機」
FLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社は、対面コミュニケーションをより自然かつ快適にする新しい翻訳デバイス「iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機」を、2026年4月6日（月）より正式販売を開始した。本製品は、相手に端末を渡さない「デュアルスクリーン」、通信環境に左右されない「強力なオフライン翻訳」、騒音下でも安心の「ノイズキャンセリング＆高精度翻訳」 を特長とした、次世代のAI翻訳機。海外商談やインバウンド対応、国際イベント、旅行など、さまざまなシーンにおいて、言葉の壁を越えた自然なコミュニケーションをサポートする。
■Surface Pro 12インチを盗難から守る！セキュリティワイヤー
サンワサプライ株式会社は、Surface Pro 12インチモデルに最適化されたシリンダ錠式セキュリティワイヤー「SLE-52SSFPG」を発売した。本製品は、本体背面のキックスタンド部分に直接取り付ける専用設計を採用している。Surfaceのデザイン性を損なうことなく、オフィスやコワーキングスペース、展示会での盗難リスクを最小限に抑える。セキュリティスロットを搭載しないSurface Pro 12インチに対応した盗難防止用ワイヤー。ワンタッチで施錠可能なため、短時間の離席時や大量導入の場合でも、スムーズに設置ができる。
■『令和の虎EXPO All or Nothing 2026〜ビジネスとグルメの祭典〜』開幕へ
投資バラエティ番組「令和の虎CHANNEL」は、2026年4月26日（日）に東京国際フォーラムにて、『令和の虎EXPO All or Nothing 2026〜ビジネスとグルメの祭典〜』を開催する。ついに「令和の虎」がYouTubeを飛び出し、東京国際フォーラムで巨大EXPOを開催する。無料エリアも有料ステージも、規格外の豪華さでお届けする。
■ルーターなどの熱溜まり対策に！2個のファンで放熱できる小型クーラー
サンワサプライ株式会社は、Wi-Fiルーター、外付けHDD、ノートパソコンなど、熱を持ちやすい機器をピンポイントで冷却するUSB駆動の小型クーラー「TK-CLN32U」を発売した。コンパクトな筐体に静音ファンを2基搭載し、機器の下に置くだけで効率的な放熱をサポートする。夏場の高温環境や、長時間稼働によるデバイスの速度低下・フリーズといった「熱暴走」のトラブルを未然に防ぎ、大切な機器の安定動作と長寿命化を実現する。
■ITライフハック
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■収納もデスクも、これ一台！たためば収納ワゴンになる、2WAY家具
「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムールは、『たたむデスク ワゴンタイプ』の販売を開始した。人気の「たたむデスク」シリーズから、収納力と機動性をプラスしたワゴンタイプが新登場した。普段はオシャレに魅せるマガジンラックとして空間になじみ、必要な時にはパッと広げてワークデスクに早変わり。スぺパな暮らしに最適な2WAY家具だ。
■AIで言葉の壁を越える！「iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機」
FLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社は、対面コミュニケーションをより自然かつ快適にする新しい翻訳デバイス「iFLYTEK デュアルスクリーンAI翻訳機」を、2026年4月6日（月）より正式販売を開始した。本製品は、相手に端末を渡さない「デュアルスクリーン」、通信環境に左右されない「強力なオフライン翻訳」、騒音下でも安心の「ノイズキャンセリング＆高精度翻訳」 を特長とした、次世代のAI翻訳機。海外商談やインバウンド対応、国際イベント、旅行など、さまざまなシーンにおいて、言葉の壁を越えた自然なコミュニケーションをサポートする。
■Surface Pro 12インチを盗難から守る！セキュリティワイヤー
サンワサプライ株式会社は、Surface Pro 12インチモデルに最適化されたシリンダ錠式セキュリティワイヤー「SLE-52SSFPG」を発売した。本製品は、本体背面のキックスタンド部分に直接取り付ける専用設計を採用している。Surfaceのデザイン性を損なうことなく、オフィスやコワーキングスペース、展示会での盗難リスクを最小限に抑える。セキュリティスロットを搭載しないSurface Pro 12インチに対応した盗難防止用ワイヤー。ワンタッチで施錠可能なため、短時間の離席時や大量導入の場合でも、スムーズに設置ができる。
■『令和の虎EXPO All or Nothing 2026〜ビジネスとグルメの祭典〜』開幕へ
投資バラエティ番組「令和の虎CHANNEL」は、2026年4月26日（日）に東京国際フォーラムにて、『令和の虎EXPO All or Nothing 2026〜ビジネスとグルメの祭典〜』を開催する。ついに「令和の虎」がYouTubeを飛び出し、東京国際フォーラムで巨大EXPOを開催する。無料エリアも有料ステージも、規格外の豪華さでお届けする。
■ルーターなどの熱溜まり対策に！2個のファンで放熱できる小型クーラー
サンワサプライ株式会社は、Wi-Fiルーター、外付けHDD、ノートパソコンなど、熱を持ちやすい機器をピンポイントで冷却するUSB駆動の小型クーラー「TK-CLN32U」を発売した。コンパクトな筐体に静音ファンを2基搭載し、機器の下に置くだけで効率的な放熱をサポートする。夏場の高温環境や、長時間稼働によるデバイスの速度低下・フリーズといった「熱暴走」のトラブルを未然に防ぎ、大切な機器の安定動作と長寿命化を実現する。
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