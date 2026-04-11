漫画家・荒川弘さん作の『鋼の錬金術師』生誕25周年と、4月から放送がスタートしたばかりの最新作『黄泉のツガイ』生誕5周年という二重の節目を記念して、特別展『鋼の錬金術師×黄泉のツガイ展』が、2026年8月13日(木)から東京・松屋銀座8階イベントスクエアで開催される。東京会場を皮切りに、北海道・石川県・大阪府・愛知県などでの巡回展も決定している。【画像】荒川弘さんが本展のために描き下ろしたメインビジュアル。『黄