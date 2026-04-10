ヤクルトの快進撃について語った山本キャスターヤクルトの快進撃が続いています。4月9日時点で8勝3敗と首位をキープ。開幕前に多くの解説者がヤクルトを最下位と予想していたのが遠い日のことのようです。開幕5連勝から始まりましたが、試合を見ていて感じるのは、積極的な打撃と走塁がうまくいってるということ。バントをほとんど使わない戦略が見事にハマり、見ている人をワクワクさせる野球を展開しています。若手捕手として飛