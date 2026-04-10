

ヤクルトの快進撃について語った山本キャスター





ヤクルトの快進撃が続いています。

4月9日時点で8勝3敗と首位をキープ。開幕前に多くの解説者がヤクルトを最下位と予想していたのが遠い日のことのようです。

開幕5連勝から始まりましたが、試合を見ていて感じるのは、積極的な打撃と走塁がうまくいってるということ。バントをほとんど使わない戦略が見事にハマり、見ている人をワクワクさせる野球を展開しています。

若手捕手として飛躍に期待の鈴木叶選手は、オープン戦では6番を打っていましたが、その時から鈴木選手にはバントのサインが出ていませんでした。それも首脳陣からのメッセージでしょう。

積極策がハマったのは、若手選手を中心に意識の変革があったからではないか、と個人的には思っています。

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今シーズンは、チームの大黒柱だった村上宗隆選手のMLB挑戦により、打撃力が低下することは火を見るより明らかでした。誰がその穴を埋めるのか、という課題はすぐに解決できるものではありません。しかし、その答えが出なかったことが、結果として現在の好成績につながっている......というのは言い過ぎでしょうか。

村上選手の移籍は、確かに大きな痛手です。ただ、その穴があまりに大きすぎたために、かえって団結力が高まり、選手それぞれが「自分がどうにかしなければいけない」という責任感を抱くことになったのではないかと。

安易に強打者を獲得しなかったことが、かえってチーム全体の底上げにつながったのかもしれません。大きな穴を、若手選手たちがスコップで必死に埋めている姿が頭に浮かびます。

池山隆寛監督の起用も、選手のいいところを引き出している気がします。伊藤琉偉選手や増田珠選手の活躍でチームは活気づき、「俺も続くぞ」とばかりに鈴木叶選手や田中陽翔選手なども躍動。試合を見ていてこれほど爽快な気分になったのは、ここ数年で一番かもしれません。



今季もたくさん球場に足を運んで、取材させていだきます！





積極的な打撃策によって、ヒーローになれる選手も増えるのではないかと思います。実際に、若手の選手たちが日替わりでヒーローインタビューを受ける姿を見たら、他の選手もやる気が出ますよね。

そんな、現在のチームの中心は長岡秀樹選手です。試合開始前の円陣では、豆知識などを披露してチームを和ませています。

昨シーズンはケガもあって不本意な成績に終わったこともあってか、緊張感が増したように感じます。顔つきはもちろん、自分の言葉の重さを理解し、試合中にはマウンドに行く回数も増えたように感じます。環境が人を作るのだと、あらためて教えてくれますね。

また、投手を8番に置くことも話題になっています。初めてその打順を組んだのは開幕2戦目でしたが、これは松元ユウイチコーチの発案だそうです。2戦目に先発した山野太一投手が足も早く打撃もいいことから、そこから武岡龍世選手、長岡選手、サンタナ選手へとつなぎたいという思惑があったそうです。

来年からセ・リーグでも導入されるDH制に向けて、9番で途切れない打線を組んでいるのかも、とも思いました。何より、開幕前から掲げていた「打ち勝つ、ワクワクする野球」を有言実行できているところが素晴らしいです。

先日、古賀優大選手にインタビューした際、池山監督について語った言葉が印象的でした。いわく、監督は選手を鼓舞し、やる気を出してくれるモチベーターであると。

たとえビハインドでも、ベンチが「まだまだいける」と思っているのは見ていてわかりますが、それはきっと、池山監督自身が逆転を信じているからこそでしょう。チームが逆転した瞬間には、監督だけでなくコーチたちも飛び上がり、輪になって喜びます。それを見ると、多くの人が幸せな気持ちになるはず。勝ち負けはもちろん、ずっと「こんな仲間と野球がしたい」と思わせるチームであってほしいですね。

それではまた来週。

構成／キンマサタカ 撮影／栗山秀作