新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・令和ロマンが５月16日（土）にKアリーナ横浜で開催する７年ぶりの単独ライブイベント『RE:IWAROMAN』を「ABEMA PPV」にて生配信することを決定した。 『RE:IWAROMAN』は、前人未到の「M-１」二連覇を達成するなど、常に新たな挑戦を続けてきたお笑いコンビ・令和ロマンによる７年ぶりの単独イベント。「RE: Restart. Reborn. Redefine. Revival. Reunion.」をコンセプト