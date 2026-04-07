2026年9月に創立45周年を迎えるファミリーマートが、さまざまな人気商品を“値段そのまま”で45％増量するキャンペーン「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」を実施しました。4月6日、同社の公式「X」アカウントが、「あなたはどれを増量させたい？」とユーザーに問い掛けています。【画像】ソックス増量とは…？（笑）コチラが「あなたはどれを増量させたい？」気になる商品のシルエット画像です！フ