2026年9月に創立45周年を迎えるファミリーマートが、さまざまな人気商品を“値段そのまま”で45％増量するキャンペーン「うまくて、ドでかい！ お値段そのまま なぜか45％増量作戦」を実施しました。4月6日、同社の公式「X」アカウントが、「あなたはどれを増量させたい？」とユーザーに問い掛けています。

【画像】ソックス増量とは…？（笑） コチラが「あなたはどれを増量させたい？」気になる商品のシルエット画像です！

ファミマの全商品が「増量候補」なら？

公式アカウントは、「もしも、ファミマの全商品が『増量候補』だとしたら？ あなたはどれを増量させたい？？」とコメント。「お弁当・お惣菜」「サンドイッチ・パン」「スイーツ」「ファミマカフェ」「ソックス」を挙げ、「リプで教えて！あなたの思いが叶うかも…」と、人気商品のシルエット画像を投稿しました。

「お値段そのまま なぜか45％増量作戦」のロゴが付いた、「どのファミマ商品を増量したい！？」と題された画像には、「ファミチキ」、サンドイッチ、おにぎり、ソックスなどのシルエットが並んでいます。

投稿には、「今回の紅茶増量はとてもよかった。また飲み物増量をお願いします」「一番買うのはスイーツ」「スパゲッティがいいな！もう、これ以上食えないっていう量の」「ファミマカフェかな、何せ量が欲しいから」「お弁当がうれしいです！」「絶対にお総菜！大好きなデリの具をこれでもかと具だくさんにしてモリモリにしたい」「やっぱりファミチキ！」など、続々と増量してほしい商品が挙げられています。

公式アカウントがソックスを例に挙げていることについて、「ソックス45％増量は草」「ソックス…片足分だけ増量なのでしょうか（笑）」「ソックスの増量って何…？分厚くなるのかな…」「長くなるの？」と、疑問の声が上がっています。

「お値段そのまま なぜか45％増量作戦」は、3月24日からの第1弾、同月31日からの第2弾の2週にわたって開催され、SNS上で大きな話題になりました。「45％増量おわっちゃったのかあ…次に期待」「終わっちゃうね…テリヤキチキンとたまごのサンドにはお世話になりました」と、終了を惜しむ声が上がっています。