元西武の杉本氏、1年目からフル回転「すごい使われ方」元西武左腕の杉本正氏（野球評論家）は、プロ1年目の1981年、先発、中継ぎ、ワンポイントリリーフに、抑えもこなした。無我夢中で必死に投げ続け、36登板で7勝8敗2セーブ、防御率3.48の成績を残した。このフル回転のルーキーイヤーでは、いろんなことも経験。夏場の南海戦では、不本意な形で西武・根本陸夫監督から交代を告げられて、ふてくされていたら、思わぬ結果が待っ