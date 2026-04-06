ホワイトソックス戦で美技を披露【MLB】Wソックス 3ー0 Bジェイズ（日本時間6日・シカゴ）美技にどよめきが起きた。ブルージェイズの岡本和真内野手は5日（日本時間6日）、敵地ホワイトソックス戦に「5番・三塁」で先発出場。初回の守備では、難しい体勢からアウトを奪うと、ファンからは「なんというすげープレー」「意味わかんねえ」と称賛の声が上がった。好守が飛び出したのは初回だ。無死二塁、ヘイズが三遊間に打球を放