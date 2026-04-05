敵地・ナショナルズ戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ナショナルズ ー ドジャース（日本時間6日・ワシントンDC）ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地のナショナルズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合ぶりの2号本塁打と自己最長40試合連続出塁に期待がかかる。佐々木朗希投手が今季初勝利をかけて先発する。前日4日（同5日）の同戦で「1番・DH」で先発出場。2回、5回と右前打を放ち、2試合連続の