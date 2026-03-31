眼鏡をかけていて、加齢とともに近くのものが見えないと感じるようになった経験はありませんか。見逃しやすい老眼の初期サインについて、メガネスーパーの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…知らなかった」これが意外と気付かない「老眼」の“初期サイン”です！公式アカウントは「『近視だから老眼にはならない』 そう思っている方、意外と多いです」と投稿し、「でも実は、目の良し悪しに