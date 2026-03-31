佐々木朗希は4回0/3を投げて4安打1失点【MLB】ガーディアンズ 4ー2 ドジャース（日本時間31日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は30日（日本時間31日）、本拠地のガーディアンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、4打数1安打で打率.167となった。佐々木朗希投手は5回途中1失点で今季初黒星。チームの開幕からの連勝は3でストップした。初回先頭は左腕メシックの内角シンカーを詰まりながらも左前へ。3試合ぶりの安打