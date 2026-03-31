保険は生活の中での万が一の事態に備えるためのものですが、実際に何の保険に加入すれば良いのか、何の保険に加入している人が多いのかは見えにくいところ。そこでGIGAZINEが年に3回実施しているプレゼント企画のアンケートの中で、「どのような保険に加入していますか？」と質問してみました。結果は以下の通り。最も多かったのは医療保険で14.79％でした。以下、自動車保険が12.99％、終身保険が12.15％、火災保険が12.11％と続