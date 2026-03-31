年度末の31日（火）は、山陰沖にある前線を伴った低気圧が夜には東北の太平洋沖へ進む予想です。この影響で天気は西から下り坂となり、各地で雨が強まるでしょう。九州は朝のうちに回復しますが、中国・四国は昼すぎ、近畿や関東は夕方ごろまで雨が続く見込みです。東北は夜にかけて雨となるでしょう。太平洋側沿岸部を中心に風も強まり、大きめの傘やタオルがあると安心です。特に四国では昼前まで低地の浸水、河川の増水に警戒し