杉本正氏は高校卒業へ向け大学、社会人、プロから誘い西武、中日時代に2桁勝利を計3度マークした左腕・杉本正氏（野球評論家）は1978年、静岡・御殿場西高を卒業して社会人野球・大昭和製紙（富士市）に入社した。静岡大会3回戦でノーヒットノーランを達成するなど、高3夏の快投で評価を高めてのことだったが、当初は日本楽器（浜松市、現・ヤマハ）に行くつもりでいたという。それをひっくり返したのは「僕の人生を変えた高校の