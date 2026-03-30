スアレスの打席で2球連続のチャレンジ→全て覆る28日（日本時間29日）に行われたレッズ-レッドソックス戦。選手のプレーよりも大きな注目集めたのが、球審のCB・バックナー氏だ。「ABSチャレンジ」により1試合だけで6度も判定が覆り、米メディアからも驚きと批判の声があがった。レッズが5-3で迎えた6回、2死満塁の好機で打席にはエウヘニオ・スアレス内野手が立った。カウント1-2からの内角低めに速球が投じられ、バックナー