「xSLG」「バレル率」「ハードヒット率」で最高評価打率.125でも心配はいらない――ドジャース・大谷翔平投手は開幕3試合で8打数1安打、0本塁打、0打点、0盗塁と、数字だけ見れば物足りないスタートとなっている。3年連続4度のMVPを誇るスーパースターとしては、確かに低調な出だしだ。だが、“中身”を見れば悲観する必要はない。26日（日本時間27日）の開幕戦では初打席で右前打を放ったものの、その後は左飛、中飛、三振、