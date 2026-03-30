2点リードの2回に右中間スタンドへ3号アーチを放つ【MLB】ブルワーズ 9ー7 Wソックス（日本時間30日・ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が29日（日本時間30日）、敵地でのブルワーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。メジャーデビューから3試合連続となる右中間への3号本塁打を放ち、日本選手初となる歴史的な快挙を成し遂げた。入団時に自ら発した自信の言葉を証明するような大活躍に、米ファンも笑顔を見せている