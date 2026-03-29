SNSを更新【MLB】ドジャース 3ー2 Dバックス（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場した。2打数無安打に終わったが、チームは逆転勝利で開幕3連勝。試合後、自身のインスタグラムで逆転アーチを放った同僚を称えた。大谷はインスタグラムのストーリーズ機能を更新。1点を追う8回、2死一塁で逆転2ランを放ったウィル