Netflixの話題作でもヒロインを務める18歳が登板18歳の話題の美女が見せた可憐な投球が注目を集めている。28日にマツダスタジアムで行われた広島-中日戦で、女優の藤崎ゆみあさんが始球式を務めた。マツダスタジアムのマウンドに赤いパンツ姿で舞い降りて投球を披露し、絶賛の声が次々と上がっている。藤崎さんはカープカラーと同じ赤いパンツに、自身の誕生日にちなんだ背番号「216」のユニホームを身に纏ってマウンドに上が