Netflixの話題作でもヒロインを務める18歳が登板

18歳の話題の美女が見せた可憐な投球が注目を集めている。28日にマツダスタジアムで行われた広島-中日戦で、女優の藤崎ゆみあさんが始球式を務めた。マツダスタジアムのマウンドに赤いパンツ姿で舞い降りて投球を披露し、絶賛の声が次々と上がっている。

藤崎さんはカープカラーと同じ赤いパンツに、自身の誕生日にちなんだ背番号「216」のユニホームを身に纏ってマウンドに上がった。本番では綺麗に一礼してから豪快に腕を振ってボールを放り込むと、投球はワンバウンドで坂倉将吾捕手のミットに収まった。

爽やかなスマイルを浮かべ、ぴょんぴょんとマウンドで飛び跳ねて喜びを表現。大歓声が起きると、声援に応えてスタンドに手を振っていた。

大役を全うした藤崎さんは2008年生まれの18歳で、地元・広島県出身だ。第102回全国高校サッカー選手権大会では19代目応援マネージャーを務めて知名度を上げた。現在はNetflixで配信中の話題作『イクサガミ』でヒロインの香月双葉役を演じており、さらなるブレークが期待されている若手女優として熱い視線を浴びている。

地元で披露した可憐な始球式に、ファンも大いに魅了された様子だ。「レベチでした、がちでかわいかった」「勝利の女神！」「昨年スマレジCMで知ったら最近色々出てきてもう始球式かよ」「藤崎ゆみあが始球式したん!? すご！」「藤崎ゆみあって新人俳優かわい〜」「可愛すぎるだろ」「まだまだ人気出そう」「マジ何者？ 可愛すぎ」「ぶちかわいかった」と虜になった。（Full-Count編集部）