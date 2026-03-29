日米首脳会談の夕食会で披露され、波紋を呼んだ高市首相の「踊る写真」。過去に幾度も写真で世論を操ってきたプロパガンダ大国・アメリカが、あえてこの姿を選び世界に晒した背後には、恐るべき外交戦略が隠されていました。トランプ政権が周到に仕掛けた、理由を知るとゾッとする「本当の狙い」とは？（ノンフィクションライター窪田順生）この連載の記事は、著者・窪田順生さんをフォローするか、連載『情報戦の裏側』をフォロ