Dバックスとの開幕3連戦【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でダイヤモンドバックス戦に臨んだ。地上波NHKで放送された注目の一戦。プロ野球ファンはNPBとの“違い”に羨望の声を寄せた。今年3月にはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が大盛り上がりを見せた。今大会からはメジャーと同じくピッチクロックが採用され、テンポのいい試合が展開され