チャンピオンリングの贈呈セレモニー【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦前にチャンピオンリングの贈呈セレモニーを行った。ビジョンには特別映像が流され、各選手がコメント。大谷翔平投手がジョーク交じりに“黄金時代”への意気込みを語る場面があった。セレモニーは試合開始約40分前からスタート。ビジョンには特別映像が流され