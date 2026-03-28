元楽天・土谷鉄平氏が推奨する打席前の心の制御術試合の勝負どころや歓声の中、打席に向かう打者の頭の中は期待や不安で一杯になりやすい。現役時代にパ・リーグ首位打者に輝き、3度の打率3割を記録した土谷鉄平さんは、そんな高ぶる感情をコントロールする独自の術を持っていたという。東北楽天リトルシニアで少年野球指導にも携わった経験を持つ土谷さんが、ネクストバッターズサークルで行っていた「心の準備」について明かす