松本憲明さん推奨…適切な投球フォーム習得に繋がる「座位スクワット」小学生高学年や中学生年代になると体は成長し、パワーがつく。投手なら必然的に球速は上がるが、適切なフォームを習得していなければ怪我のリスクも高まる。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは股関節を曲げる「ヒンジ」の姿勢習得に有効な「座位スクワット」を紹介している。体が大きくなり、筋肉も付き始める成長期