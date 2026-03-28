松本憲明さん推奨…適切な投球フォーム習得に繋がる「座位スクワット」

小学生高学年や中学生年代になると体は成長し、パワーがつく。投手なら必然的に球速は上がるが、適切なフォームを習得していなければ怪我のリスクも高まる。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは股関節を曲げる「ヒンジ」の姿勢習得に有効な「座位スクワット」を紹介している。

体が大きくなり、筋肉も付き始める成長期になると、より強い力を発揮できるようになるが、体への負担も増す。投手の場合は理に適ったフォームで投げられなければ体に過度の負荷がかかり、肩肘などの故障を招いてしまう。

理想のフォーム構築へ、松本さんが重視するのは「ヒンジ」。お尻を後ろに引いて股関節を蝶番のように折り畳み、股関節に体重を乗せる姿勢で、軸足から踏み出し足へ体重移動する「並進運動」に繋がっていく。速い並進運動は速い球を投げる上で欠かせない。

松本さん推奨の座位スクワットはまず足を肩幅に広げ、両膝と両つま先を地面に着ける。腰に手を当てて、股関節を後方に引いていく。お尻を後ろに突き出すイメージで、正しくできていると骨盤が前傾するのが分かる。

後方に全体重を預けないように注意したい。あくまでもスクワットするイメージで、体幹を多少前傾させてお尻だけを引く。股関節を支点に体と太もも部分で「く」を作るように努める。

「股関節の可動範囲が広がるほど、ヒンジ動作もより深くうまくできてきます。なるべく頭の位置を変えず、お尻だけを引いていきます」。このドリルは20回3セットを目安に行いたい。ヒンジ姿勢を習得することで、投球は大きく変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）