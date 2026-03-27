球団史上初の快挙にポーカーフェイス崩れる■巨人 3ー1 阪神（27日・東京ドーム）巨人の開幕投手を務めたドラフト1位・竹丸和幸投手が27日、阪神戦に先発し、6回1失点の好投。プロ初登板初白星を挙げた。開幕投手有力候補だった山崎伊織投手が故障で離脱するなか、竹丸は1962年の城之内邦雄以来、球団64年ぶりとなる新人開幕投手の大役を任された。そして勝利投手となったのは球団史上初の快挙だ。好投を支えたのは、捕手・岸