スキーンズは自己最短0回2/3KO…5失点もワーストタイ【MLB】メッツ 11ー7 パイレーツ（日本時間27日・ニューヨーク）痛恨の守備を連発した。パイレーツは26日（日本時間27日）、メッツとの開幕戦に7-11で敗れた。先発は昨季サイ・ヤング賞のポール・スキーンズが務めたが、初回途中でまさかのKO。もっとも、中堅のオニール・クルーズが拙守で足を引っ張り、「史上最悪のセンター守備」「なんだこれは」と米ファンも頭を抱えた。