キャベッジが村上から先制アーチ■巨人 ー 阪神（27日・東京ドーム）2年目の助っ人が右翼席に届けたアーチに東京ドームが騒然となった。巨人のトレイ・キャベッジ外野手が27日、阪神との開幕戦に出場。初回の第1打席で2026年の“プロ野球1号”となる先制アーチを放った。いきなりの本塁打に「素晴らしい」「最強助っ人」とファンの称賛が飛び交った。キャベッジは「1番・左翼」でスタメン出場。今季初の打席で快音を残した。村